В Орле у пешеходных переходов появились предупреждающие надписи

Сотрудники орловской Госавтоинспекции оснастили пешеходные переходы областного центра предупредительными надписями о необходимости соблюдения правил дорожного движения при переходе проезжей части.

С начала текущего года на территории Орла произошло 56 ДТП с участием пешеходов, в результате 1 человек погиб, 59 получили травмы, среди них 16 несовершеннолетние. Причиной таких ДТП практически всегда является нарушение правил дорожного движения пешеходами и водителями транспортных средств.

Чтобы напомнить жителям города о важности соблюдения ПДД сотрудники Госавтоинспекции вместе с представителями движения «Молодая гвардия» нанесли предупреждающие надписи на асфальт перед «зебрами». В первую очередь они появились у переходов, приближенных к учебным заведениям и участках с наиболее оживленным движением.

Предупреждающие знаки напомнят пешеходам о необходимости убедиться в том, что водители транспортных средств пропускают их, что наушники перед переходом дороги лучше снять, а велосипедистам — что нужно спешиваться для перехода проезжей части, информирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.