1 апреля 2019



В Орле у входа в спорткомплекс застрелен 36-летний мужчина

В минувшую пятницу в Заводском районе Орла у входа в спортивно-оздоровительный комплекс было обнаружено тело 36-летнего мужчины с огнестрельными ранениями.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи, криминалисты, эксперты, оперативные сотрудники. Проводятся допросы персонала спортивного комплекса, очевидцев произошедшего, выполняются неотложные следственные действия, направленные на установление лица, совершившего данное преступление, информирует пресс-служба регионального СУ СК.

 

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Опубликовано 01 Апр 2019 в 16:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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