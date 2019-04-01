В Орле у входа в спорткомплекс застрелен 36-летний мужчина

В минувшую пятницу в Заводском районе Орла у входа в спортивно-оздоровительный комплекс было обнаружено тело 36-летнего мужчины с огнестрельными ранениями.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи, криминалисты, эксперты, оперативные сотрудники. Проводятся допросы персонала спортивного комплекса, очевидцев произошедшего, выполняются неотложные следственные действия, направленные на установление лица, совершившего данное преступление, информирует пресс-служба регионального СУ СК.