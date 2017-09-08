В Орле участок тротуара на пересечении ул. М. Горького и 60 лет Октября заасфальтировали

Новый асфальт уложили сегодня, 9 ноября. Работы произведены собственником магазина за счет собственных средств, информирует администрация Орла.

Поручение привести в порядок территорию у магазинов на перекрестке дал глава администрации Орла Александр Муромский во время одного из объездов города. Ранее с жалобами на неудовлетворительное состояние участка к главе обращались жители.

Как пояснил глава Советского района Артем Левковский, в планах у собственника также заасфальтировать подходы к магазину. Работа по взаимодействию с хозяйствующими субъектами будет продолжена.