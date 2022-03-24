В Орле «Учеником года – 2022» стала Анна Бабкова

Звание «Ученик года — 2022» завоевала ученица гимназии №16 Анна Бабкова — одна из десяти финалистов конкурса.

Конкурс «Ученик года – 2022» проходил в несколько этапов.

По итогам первого тура в финал вышли 10 участников – представители лицеев №1 им. М.В. Ломоносова и №40, школ №11 им. Г.М. Пясецкого, №15 им. М.В. Гордеева, №17 им. 6-й Орловско-Хинганской стрелковой дивизии, №38 и №45 им. Д. И. Блынского, гимназий №16, №19 и №39 им. Фридриха Шиллера.

Далее по итогам шести конкурсных заданий жюри определило тройку лидеров.

Победительницей муниципального этапа конкурса «Ученик года – 2022» признана Анна Бабкова – ученица 11а класса гимназии №16, которая представит город Орёл на региональном уровне.