24 марта 2022



В Орле «Учеником года – 2022» стала Анна Бабкова

Звание «Ученик года — 2022» завоевала ученица гимназии №16 Анна Бабкова — одна из десяти финалистов конкурса.

Конкурс «Ученик года – 2022» проходил в несколько этапов.

По итогам первого тура в финал вышли 10 участников – представители лицеев №1 им. М.В. Ломоносова и №40, школ №11 им. Г.М. Пясецкого, №15 им. М.В. Гордеева, №17 им. 6-й Орловско-Хинганской стрелковой дивизии, №38 и №45 им. Д. И. Блынского, гимназий №16, №19 и №39 им. Фридриха Шиллера.

Далее по итогам шести конкурсных заданий жюри определило тройку лидеров.

Победительницей муниципального этапа конкурса «Ученик года – 2022» признана Анна Бабкова – ученица 11а класса гимназии №16, которая представит город Орёл на региональном уровне.

 

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Опубликовано 24 Мар 2022 в 13:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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