В Орле УК и жители не могут найти общий язык

О взаимоотношениях собственников жилья с управляющими компаниями и трудностях, которые при этом возникают, рассказали на городском общественном совете по ЖКХ. По словам старших по домам, большинство УК по-прежнему не представляют отчеты установленной формы о расходовании собранных с жильцов средств и акты выполненных работ. При этом, если с огромным трудом жителям все же удается получить документы, то при их анализе зачастую выявляются завышенные суммы за выполненные работы.

Кроме того, по мнению членов совета, в городе, в том числе и из-за неудовлетворительной работы УК, уже пострадали два дома: дом на Набережной Дубровинского и на Калинина, 2. Относительно дома по Калинина, 2, то за два года до обрушения стены в подвале и введения режима ЧС, ЖЭУ – 2 отказалась от него и здание перешло в разряд «брошенных». При этом никто не озадачился вопросом к предыдущей управляющей компании — в полном ли объеме проводились работы по поддержанию дома в надлежащем состоянии. Кстати, в соседних регионах проблема брошенных домов так остро не стоит. И только в Орле никто не спрашивает с УК, бросающией многоэтажки — а куда тратились собранные с жильцов деньги. Впрочем, скорее всего, по бумагам все будет гладко — ведь акты выполненных работ с жителями не подписываются. А это значит — на бумагу можно записать любые расходы.

Практически все участники заседания эмоционально высказывали свое мнение о работе своих УК. Одна из участниц совета рассказала, что прежде, чем получить отчет и акт выполненных работ, была вынуждена организовать одиночный пикет перед зданием своей управляющей компании. Другие сетовали на то, что и вовсе не получают ответов на запросы от обслуживающих их дома организаций. При этом счет на безответные запросы в УК уже перевалил за третий десяток.

Подвел итоги обсуждения заседания совета мэр Орла Василий Новиков. Он поручил администрации города проанализировать отчеты управляющих компаний, особо обратив внимание на прозвучавшую критику членов общественного совета.

— По ЖКХ в общем и во взаимоотношении с управляющими компаниями в частности у орловцев множество вопросов, – отметил Василий Новиков. – На встречах с жителями, во время личных приемов – львиная доля нареканий – нарекания на работу управляющих компаний. Моя позиция такова: во-первых, все цифры должны быть прозрачными, а во-вторых, открытыми для горожан.