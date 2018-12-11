11 декабря 2018



В Орле УК массово проигнорировали уборку снега во дворах

По инициативе мэра города Василия Новикова администрация Орла собрала руководителей управляющих компаний, чтобы вместе с представителями жилищной инспекции и территориальных административно-технических комиссий (АТК) разобрать критические замечания по уборке дворовых территорий. Мэр Орла Василий Новиков отметил, что действия управляющих компаний по уборке снега во дворах явно недостаточны. Об этом говорят многочисленные жалобы жителей, — сообщили в пресс-службе горсовета. Градоначальник назвал ряд конкретных адресов, где после первых снегопадов уборка не была произведена не только в трехдневный срок, как положено по нормативам, а до сегодняшнего дня (прошло уже полторы недели).

— В трехдневный срок, до наступления морозов надо завершить работу по уборке дворовых территорий. Поручаю АТК проверить. Потом перейдем к штрафам. И штрафовать будем директоров управляющих компаний, как должностных лиц. Будут платить из своего кармана. Если штрафовать УК, как юридические лица, то деньги, конечно больше, но это будут средства жителей! — подвел итог обсуждения Василий Новиков.

По информации управляющих компаний, получается, что на каждого дворника приходится по 2 многоквартирных дома. Технику для механизированной уборки практически все УК привлекают со стороны, не имея собственной.

 

Орёл – самый неблагоустроенный город в центральной России
В Орле пройдут соревнования по тяжелой атлетике памяти Ивана Акулова
В Орловской области сбытчик фальшивок предстанет перед судом
Опубликовано 11 Дек 2018 в 17:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

Комментарии закрыты.

Новости

Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"