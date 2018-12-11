В Орле УК массово проигнорировали уборку снега во дворах

По инициативе мэра города Василия Новикова администрация Орла собрала руководителей управляющих компаний, чтобы вместе с представителями жилищной инспекции и территориальных административно-технических комиссий (АТК) разобрать критические замечания по уборке дворовых территорий. Мэр Орла Василий Новиков отметил, что действия управляющих компаний по уборке снега во дворах явно недостаточны. Об этом говорят многочисленные жалобы жителей, — сообщили в пресс-службе горсовета. Градоначальник назвал ряд конкретных адресов, где после первых снегопадов уборка не была произведена не только в трехдневный срок, как положено по нормативам, а до сегодняшнего дня (прошло уже полторы недели).

— В трехдневный срок, до наступления морозов надо завершить работу по уборке дворовых территорий. Поручаю АТК проверить. Потом перейдем к штрафам. И штрафовать будем директоров управляющих компаний, как должностных лиц. Будут платить из своего кармана. Если штрафовать УК, как юридические лица, то деньги, конечно больше, но это будут средства жителей! — подвел итог обсуждения Василий Новиков.

По информации управляющих компаний, получается, что на каждого дворника приходится по 2 многоквартирных дома. Технику для механизированной уборки практически все УК привлекают со стороны, не имея собственной.