В Орле УК не работают без вмешательства жилинспекции

Сотрудники жилищной инспекции проверили, как управляющая организация ООО «УК ЖЭУ № 1» следит за техническим состоянием общего имущества в доме № 93 по ул. Нормандия-Неман в Орле. Все началось с жалобы жителей дома на бездействие своей управляющей организации. В ходе проверки были выявлены нарушения в части ненадлежащего технического состояния кровли дома. Кроме того, в ходе проверки установлено, что жители дома на протяжении нескольких лет неоднократно обращались в управляющую организацию для проведения ремонтных работ. Однако ООО «УК ЖЭУ № 1» законные требования собственников жилья игнорировала.

Кроме того, протечки с кровли могут привести к замыканию электропроводки, образованию плесени, что может создать угрозу жизни и здоровью проживающих здесь орловцев. В отношении управляющей организации составлен протокол об административном правонарушении. А также выдано предписание, после которого жители наконец-то увидели ремонт кровли своего дома. В жилинспекции настораживает такая ситуация, когда только вмешательство надзорного органа способно заставить управляющую организацию выполнять свои прямые обязанности.

 

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Опубликовано 26 Сен 2017 в 15:55. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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