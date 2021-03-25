25 марта 2021



В Орле УК признали виновной в нарушении лицензионных требований из-за долгов за электроэнергию

Управление государственной жилищной инспекции по Орловской области установило факт нарушения лицензионных требований управляющей компанией ООО «РЕМОНТ, МОНТАЖ, СЕРВИС». По заявлению Орловского энергосбыта Госжилинспекция провела внеплановую проверку в отношении УК и установила, что она имеет задолженность за потребленную электроэнергию свыше двух среднемесячных начислений.

В настоящий момент Госжилинспекцией ведется работа по привлечению нарушителя к ответственности в соответствии с ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ, которая предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или дисквалификация на срок до трех лет, на юридических лиц — от трехсот тысяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 N1110, задолженность перед ресурсоснабжающими организациями в размере свыше двух среднемесячных начислений относится к грубым нарушениям лицензионных требований, повторное нарушение которых в течение 12 месяцев служит основанием для исключения из реестра лицензий сведения обо всех многоквартирных домах, в отношении которых лицензиат осуществляет деятельность по управлению.

Для ООО «РЕМОНТ, МОНТАЖ, СЕРВИС» это означает, что, если компанию вновь уличат в несоблюдении платежной дисциплины за потребленные ресурсы, она может остаться без лицензии и потерять свой бизнес, напоминает Орловский энергосбыт.

 

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Опубликовано 25 Мар 2021 в 12:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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