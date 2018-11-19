В Орле украли более 19 тысяч тонн зерна из государственного интервенционного фонда

Обнаружена кража более 19 тысяч тонн зерна стоимостью более 202 миллионов рублей из государственного интервенционного фонда, сообщает Лента.ру со ссылкой на «Интерфакс»:

«Хищение вскрылось 15 ноября этого года в ходе контрольных мероприятий на Орловской хлебной базе №36 (одно из хранилищ зерна госфонда). Проверку проводила «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) совместно с представителями Россельхозбанка, Генеральной прокуратуры и сотрудниками УМВД России по Орлу.

Возбуждено уголовное дело. Как указано в сообщении ОЗК, сейчас «принимаются меры по возмещению ущерба, нанесенного государству».

Компания также заявила, что усилила меры контроля за хранением зерна федерального интервенционного фонда. Совместно с ОЗК этим занимаются ФСБ, МВД, Генпрокуратура и Россельхозбанк. Проводятся плановые и внеплановые проверки».