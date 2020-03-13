13 марта 2020



В Орле уничтожат целую рощу “в рамках реализации инвестпроекта”

Потрясающее сообщение появилось сегодня в орловских СМИ. Например, издание “Орел-регион” пишет: “В Орле срубят 435 деревьев для строительства «Леруа Мерлен». Это сделают в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Торговый центр должен появиться на улице Раздольной”, — пишет идание.

Напомним, недавно в Орле были предприняты попытки защитить зеленые насаждения от массового уничтожения. В частности, изменено положение о сносе зеленых насаждений. Суть изменений описывается на сайте самой городской администрации. “Нанесение ущерба зеленым насаждениям города сегодня рассчитывается по специальной методике восстановительной стоимости дерева, учитывающей его породу, место расположения и ряд других критериев. Так, например, если добропорядочный орловский предприниматель возьмет в аренду землю, на которой произрастают липы, то за их официальный снос ему придется возместить городской казне от 25 до 40 тысяч рублей за каждое срубленное дерево. За незаконное уничтожение зеленых насаждений, помимо возмещения восстановительной стоимости, может последовать еще и уголовная ответственность” — цитируют чиновники наших коллег из «Городской газеты”. Интересно было бы узнать —  сколько заплатят в городскую казну за снос 435 деревьев? И заплатят ли вообще — ведь именно для сохранности зеленых насаждений и вносились поправки в 2017 году.

 

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Опубликовано 13 Мар 2020 в 17:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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