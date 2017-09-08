В Орле управляющая компания «намудрила» с выставлением счетов жильцам

Жилищная инспекция Орловской области обязала управляющую организацию вернуть собственникам жилья излишне оплаченные денежные средства. Как пояснили в пресс-службе ведомства, в Орле в более чем в 90% многоквартирных домов (МКД) собственниками помещений на их общем собрании не определен размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества дома. В таком случае действует постановление горадминистрации от 15.11.2013 г. № 5213 «О плате за помещение для собственников и нанимателей в многоквартирных домах».

Однако, мало кто знает, что на основании этого документа жители в домах, где прошёл капитальный ремонт, в течении 5 лет должны оплачивать текущий ремонт конструктивных элементов здания т.е. крыш, чердаков, подвалов, фасадов, подъездов и отмостки домов с применением понижающего коэффициента 0,5. Некоторые же управляющие организации, пользуясь неосведомленностью жителей в данном вопросе, применяли расценки за эти жилищные услуги без учета понижающего коэффициента.

Ярким подтверждением тому является дом № 37а по ул. Салтыкова-Щедрина, капитальный ремонт которого окончен в июне 2016 года. С указанной даты собственники помещений данного дома вправе были оплачивать текущий ремонт конструктивных элементов здания в меньшем размере, однако управляющая организация ООО «УК Советского района» применяла завышенную ставку. По результатам проверки в адрес управляющей организации было выдано предписание с требованием перерасчитать плату за текущий ремонт, а также вернуть излишне оплаченные средства жителям. По традиции, ООО «УК Советского района» попыталось оспорить это решение в арбитражном суд. Однако, арбитражны суд отказал УК и оставил решение Жилинспекции в силе.