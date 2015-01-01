В Орле управляющая компанию оштрафовали на 125 тысяч рублей

Сотрудники регионального управления госжилинспекции по обращению жителей многоквартирного дома № 49 по улице Октябрьской провели комплексное обследование его технического и санитарного состояния.

Как сообщает пресс-служба управления, в ходе обследования были выявлены многочисленные нарушения лицензионных требований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014 года № 1110. В частности, на полу и стропильно – балочной системе крыши находилось значительное количество органических отложений, а также строительного мусора.

Учитывая опасность возможного протекания крыши и вероятность попадания в квартиры жидких масс, которые могут привести к замыканию электропроводки и нарушению санитарно-эпидемиологического благополучия, управляющая организация была привлечена к административной ответственности.

Решением мирового суда Советского района г. Орла за допущенные нарушения на управляющую организацию ООО «УК Советского района» был наложен административный штраф в размере 125 тысяч рублей.

Управляющая организация выполнила требования выданного ранее предписания и привела чердачное помещение жилого дома в надлежащее состояние.

 

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Опубликовано 20 Фев 2017 в 16:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 41

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