В Орле управляющую компанию оштрафовали на 125 тысяч рублей

За ненадлежащее техническое состояние многоквартирного дома орловская жилинспекция оштрафовала ЖЭУ №14 на 125 тысяч рублей. По обращению жителей дома№ 8 по ул. Машкарина в городе Орле, была проведена проверка ООО «УК ЖЭУ № 14» в части содержания общедомового имущества. В ходе проверки выявились нарушения лицензионных требований, в части ненадлежащее техническое состояние кровли дома, а также строительный мусор на крыше. Кроме того, в ходе проверки установлено, что жители дома на протяжении нескольких лет неоднократно обращались в управляющую организацию для проведения ремонта, но управляющая организация игнорировала законные требования жильцов.

Протечки с кровли могут причинить угрозу жизни и здоровью, проживающих в указанном доме жителей, вызвать замыкание электропроводки, образование плесени, а также причинить имущественный ущерб гражданам. В отношении управляющей организации составлен протокол об административном правонарушении. Кроме того, для устранения выявленных нарушений управляющей организации выдано предписание. Мировой судья наказал УК штрафом в 125 тысяч рублей. УК обжаловала это решение, но вышестоящий суд оставил постановление мирового судьи без изменения.

 

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Опубликовано 31 Окт 2017 в 12:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

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