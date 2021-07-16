В Орле ушли на пенсию главы сразу двух районов

На днях на пенсию вышли глава Железнодорожного района Юрий Тарасов и глава Северного района Владимир Маркин. На память им вручили почётные грамоты администрации Орла. Слова благодарности за высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие системы местного самоуправления им адресовали мэр Орла Юрий Парахин, депутаты, коллеги по работе. Кто станет новыми главами районов — станет известно на сессии городского совета. По традиции, кандидатов на эту должность утверждает представительный орган власти.