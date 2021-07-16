16 июля 2021



В Орле ушли на пенсию главы сразу двух районов

На днях на пенсию вышли глава Железнодорожного района Юрий Тарасов и глава Северного района Владимир Маркин. На память им вручили почётные грамоты администрации Орла. Слова благодарности за высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие системы местного самоуправления им адресовали мэр Орла Юрий Парахин, депутаты, коллеги по работе. Кто станет новыми главами районов — станет известно на сессии городского совета. По традиции, кандидатов на эту должность утверждает представительный орган власти.

 

В Орле пройдет акция «Детство без жестокости и слёз»
В Орле полицейские по горячим следам задержали грабителя
Суд посчитал, что для экс-полицейского выбрали слишком мягкую статью и вернул дело в прокуратуру
Опубликовано 16 Июл 2021 в 12:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

Комментарии закрыты.

Новости

СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"