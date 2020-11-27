В Орле установили стоимость родового захоронения

Для создания родового захоронения на городском кладбище бесплатно предоставляется один участок земли размером 2,5 м на 2,5 м (6,25 кв. м). За участок, превышающий эти параметры, взимается плата. Её размеры рассчитывается путём индексации стоимости ценного сертификата о резервировании земельного участка для захоронения в Орле, — рассказал замначальника управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла Александр Филатов.

Напомним, вопрос о стоимости родового захоронения рассматривался на комитете Орловского горсовета по ЖКХ еще в прошлом месяце. Тогда администрация Орла предлагала установить следующий размер платы: 3344,1 рубля за одно захоронение, следующее за бесплатным, 5048,1 рублей — за два захоронения. Народные избранники посчитали эти цены завышенными и отправили вопрос за доработку.

На ноябрьской сессии вопрос рассмотрели повторно. В итоге депутаты утвердил следующий размер платы: за одно последующее захоронение – 2326,7 рублей, за два последующих – 3512,3 рублей. По итогу родовое захоронение не должно превышать размера 2,5 м на 4,5 м (11,25 кв. м).

Александр Филатов отметил, что плата за предоставляемые территории носит компенсационный характер. Она складывается из работ по отводу земельного участка для захоронения, изготовлению и выдаче паспорта объекта в виде пластиковой карты и удостоверения о захоронения. Эти средства подлежат зачислению в городской бюджет. Кстати, на Троицком, Крестительском, Лепёшкинском и Афанасьевском кладбищах участки земли для создания родовых захоронений вообще не предоставляются.