В Орле установят новый светофор для пешеходов

Новый светофор появится на ул. Лескова — напротив Орловского государственного института культуры, сообщает пресс-служба администрации г. Орла.

Пешеходный светофор будет оснащен специальной кнопкой вызова. Такие светофоры позволяют не останавливать автомобили, если никто не переходит улицу, а пешеходам гарантируется минимально возможное ожидание зеленого сигнала.

Данный участок автодороги считается опасным: несмотря на то, что он оборудован нерегулируемым пешеходным переходом, случаи наездов на пешеходов здесь нередки.

Работы будут произведены за счет средств областной программы по безопасности дорожного движения. Светофор заработает уже к 10 февраля.