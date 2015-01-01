В Орле установят новый светофор для пешеходов

Новый светофор появится на ул. Лескова — напротив Орловского государственного института культуры, сообщает пресс-служба администрации г. Орла.

Пешеходный светофор будет оснащен специальной кнопкой вызова. Такие светофоры позволяют не останавливать автомобили, если никто не переходит улицу, а пешеходам гарантируется минимально возможное ожидание зеленого сигнала.

Данный участок автодороги считается опасным: несмотря на то, что он оборудован нерегулируемым пешеходным переходом, случаи наездов на пешеходов здесь нередки.

Работы будут произведены за счет средств областной программы по безопасности дорожного движения. Светофор заработает уже к 10 февраля.

 

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Опубликовано 11 Янв 2017 в 14:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 29

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