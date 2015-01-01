В Орле установят новый светофор для пешеходов
Новый светофор появится на ул. Лескова — напротив Орловского государственного института культуры, сообщает пресс-служба администрации г. Орла.
Пешеходный светофор будет оснащен специальной кнопкой вызова. Такие светофоры позволяют не останавливать автомобили, если никто не переходит улицу, а пешеходам гарантируется минимально возможное ожидание зеленого сигнала.
Данный участок автодороги считается опасным: несмотря на то, что он оборудован нерегулируемым пешеходным переходом, случаи наездов на пешеходов здесь нередки.
Работы будут произведены за счет средств областной программы по безопасности дорожного движения. Светофор заработает уже к 10 февраля.
Оставьте свой отзыв
Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.