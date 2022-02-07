7 февраля 2022



В Орле утвердили стоимость льготного проезда в транспорте на 2022 год

Сегодня на внеочередном заседании Орловского городского Совета народных депутатов утвердили размер льгот для проезда по муниципальным маршрутам. С 1 марта 2022 года стоимость 50 поездок составит 500 рублей.

Напомним, декабрьским решением Орловского городского Совета народных депутатов в городском бюджете предусмотрены объемы бюджетных ассигнований на 2022 год для организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по электронным проездным билетам на автобус, трамвай и троллейбус в размере 19 357,4 тыс. рублей.

На сегодняшнем заседании депутатами был принят размер льготы в виде пониженного тарифа на электронные проездные билеты длительного пользования сроком действия один календарный месяц.

Так, с 1 января 2022 года по 28 февраля 2022 года стоимость проездного билета на 50 поездок составит 450 рублей. А уже с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2022 года — 500 рублей, также на 50 поездок.

Льготными проездными билетами могут воспользоваться студенты и школьники, а также пенсионеры, имеющих трудовую пенсию по старости, зарегистрированные в городе Орле, не имеющие ежемесячной денежной выплаты из федерального или областного бюджетов, информирует пресс-служба администрации Орла.

 

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Опубликовано 07 Фев 2022 в 15:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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