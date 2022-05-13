В Орле увеличилась плата за пребывание детей в детсадах

1 мая 2022 года стало известно, что родители, чьи дети посещают детские сады Орла, столкнутся с очередным повышением платы за присмотр и уход за детьми. За прошлый год плата за детсад возросла на 9,08%.

По сравнению с 2020 годом в 2021 году средняя стоимость питания ребенка в детском саду возросла на 23% и составила 136,51 рублей.

Летом 2020 года за пятидневное пребывание ребёнка в детском садике родители платили 1950 рублей, 2200 рублей – за круглосуточное присутствие в данных учреждениях, за кратковременное пребывание – 9 рублей/час. С 1 мая 2022 года размер родительской платы стал больше. Теперь плата за нахождение ребёнка в детском саду при пятидневной рабочей неделе составит 2130 рублей. За круглосуточное присутствие в дошкольных учреждениях родительская плата возросла до 2400 рублей. За кратковременное пребывание родителям придется заплатить 9 рублей 90 копеек/час.

Увеличение родительской платы за присмотр и уход в дошкольных учреждениях – вынужденная мера, основная цель которой – покрыть расходы, связанные с нахождением детей в данных организациях, — пояснили в администрации города Орла.

Евгения Башкирова