13 мая 2022



В Орле увеличилась плата за пребывание детей в детсадах

 

1 мая 2022 года стало известно, что родители, чьи дети посещают детские сады Орла, столкнутся с очередным повышением платы за присмотр и уход за детьми. За прошлый год плата за детсад возросла на 9,08%.

По сравнению с 2020 годом в 2021 году средняя стоимость питания ребенка в детском саду возросла на 23% и составила 136,51 рублей.

Летом 2020 года за пятидневное пребывание ребёнка в детском садике родители платили 1950 рублей, 2200 рублей – за круглосуточное присутствие в данных учреждениях, за кратковременное пребывание – 9 рублей/час. С 1 мая 2022 года размер родительской платы стал больше. Теперь плата за нахождение ребёнка в детском саду при пятидневной рабочей неделе составит 2130 рублей. За круглосуточное присутствие в дошкольных учреждениях родительская плата возросла до 2400 рублей. За кратковременное пребывание родителям придется заплатить 9 рублей 90 копеек/час.

Увеличение родительской платы за присмотр и уход в дошкольных учреждениях – вынужденная мера, основная цель которой – покрыть расходы, связанные с нахождением детей в данных организациях, — пояснили в администрации города Орла.

Евгения Башкирова

 

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Опубликовано 13 мая 2022 в 17:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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