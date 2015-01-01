В Орле уволились директора сразу двух МУПов, находящихся на грани банкротства

В Орле написали заявление по собственному желанию руководители сразу двух МУПов — «ПАТП-1» и «Зеленстроя». Информация об отставке Андрея Митина появилась вчера после сессии городского совета и ее «Орловской среде» подтвердил сити-менеджер Андрей Усиков. Сообщение об увольнении Николая Рвачева появилось сегодня сразу в нескольких орловских СМИ.

Что характерно, именно на сессии в разделе «Разное» депутаты рассмотрели ситуацию на этих предприятиях, но вместо детального отчета было заслушано решение профильного комитета. Тогда же депутаты обратились к главе города с требованием наказать тех, кто довел предприятия до предбанкротного состояния. Напомним, и Андрей Митин и Николай Рвачев были назначены руководителями проблемных МУПов всего пару месяцев назад. Судьба руководителя ПАТП Виктора Павлюка, при котором муниципальный автобусный парк «пришел к успеху», неизвестна. Зато экс-руководитель «Зеленстроя» Константин Федотов, сразу же после увольнения был назначен советником главы городской администрации и сейчас отвечает за проведение Года экологии.

Между тем, еще на вторничной планерке, вопреки информации профсоюзов Николай Рвачев заверял, что сотрудники «Зеленстроя» выходят на работу и город будет украшен к 9 мая в полном объеме. Если же сравнивать с ситуацией на конец апреля прошлого года — то пока на городских клумбах высажено смехотворно мало. А долги по зарплате перед сотрудниками «Зеленстроя» погашены только за декабрь, что дает им законное право вообще не выходить на работу.

В ПАТП ситуация ненамного лучше. Конкурс по закупке новых автобусов, на который возлагал надежда Андрей Митин, так и не состоялся, поскольку вмешалась антимонопольная служба. А без новых автобусов ПАТП не сможет конкурировать с частными перевозчиками, так как возраст транспортных средств — одно из основных условий работы на городских улицах.