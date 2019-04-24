В Орле в аварийном доме по ул. Калинина, 2 остаются 38 человек

Из аварийного дома №2 по ул. Калинина выселились 43 человека, 22 из них переехали в пункт временного размещения в гостинице «Русь», 18 человек переселились к родственникам или в другое свое жилье, трое размещены в центре социальной защиты населения.

В доме по-прежнему остаются 38 человек. Их переселение завершится 25 апреля. Часть жителей планирует переехать в пункт временного размещения, остальные граждане занимаются самостоятельным поиском съемного жилья, информирует администрация г. Орла.

На объекте организовано круглосуточное дежурство УМВД по городу Орлу. Регулярно дом патрулируют сотрудники МЧС, управления по безопасности, управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла. Квартиры, которые покидают жильцы, опечатываются.

Как сообщил и.о. начальника управления коммунальным хозяйством Орла Дмитрий Фролов, подрядчик, который будет выполнять противоаварийные работы в доме №2 по ул. Калинина, готов выйти на объект сразу же по завершении расселения.