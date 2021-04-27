В Орле в баре на ул. Паровозной задержали двух дебоширов

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, инцидент произошел в ночное время в круглосуточном баре на улице Паровозной.

На пульт вневедомственной охраны поступил «тревожный» сигнал с охраняемого объекта, после чего туда выехал наряд Росгвардии. Как оказалось, двое посетителей стали инициаторами конфликта, повлекшего нарушение общественного порядка и порчу имущества заведения.

К моменту прибытия росгвардейцев правонарушители разбили стекла прилавка и нецензурно выражались в адрес окружающих. Законные требования персонала прекратить дебош мужчины проигнорировали.

Сотрудники вневедомственной охраны оперативно пресекли конфликт и задержали двух местных жителей 1995 г.р. Нарушителей общественного порядка передали сотрудникам полиции.