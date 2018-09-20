В Орле в библиотеке им. Пушкина состоялся телемост с писательницей Гузель Яхиной

В Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина состоялся очередной «Телемост с автором». В рамках онлайн-общения на вопросы читателей со всей России ответила писательница Гузель Яхина — автор романов «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои», лауреат премий «Большая книга» и «Ясная Поляна».

Дебютная книга Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» о раскулаченной в 30-е годы ХХ века татарке стала бестселлером. Её роман был признан открытием года. Первый роман Гузель Яхиной переведён на 30 языков мира.

Гузель Яхина, искренне и охотно поделившаяся с читателями своими творческими секретами, открыла для любителей чтения немало интересных подробностей, познакомила с прототипами своих романов. На вопрос заведующей отделом обслуживания библиотеки Татьяны Воробьевой, о том, каким видится Гузель сегодняшний день библиотек, писательница ответила:

«Современные библиотеки – это, прежде всего, центры общения. Да, я знаю, что в библиотеках мои книги читают: время от времени мне рассказывают об этом сами библиотекари. Я, конечно, безмерно счастлива, что книги востребованы: что за первым романом стоит очередь и за вторым, кажется, выстраивается. Когда я работала над книгами, то, конечно, думала о читателе. И каждый раз, перечитывая написанное вчера, старалась сохранять два взгляда: один — автора, а второй — читателя».

Гузель Яхина общалась с читателями в течение полутора часов.

Телемост с Диной Рубиной состоится в октябре (12+).

По информации пресс-службы ЦГБ им. А.С. Пушкина