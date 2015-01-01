В Орле в библиотеке им. Пушкина в день смерти великого поэта состоится вечер его памяти

10 февраля исполняется 180 лет со дня гибели А.С. Пушкина.

В Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина в этот день традиционно состоится ряд мероприятий.

Для посетителей библиотеки откроются новые книжные экспозиции: выставка-портрет «Он наш поэт, он наша слава» и литературный вернисаж «Стихи мои — свидетели живые». Вниманию читателей представят редкие издания, сувениры, фотографии, связанные с жизнью и творчеством великого поэта.

Час расследования «Дуэль без шансов на успех» (15-00) обнажит ряд трагических обстоятельств  поединка. А вечер памяти А.С. Пушкина «Я к вам лечу воспоминаньем…» (12-00) поможет воссоздать страницы жизни великого поэта.

В этом году к памятной дате приурочена масштабная международная культурная акция «Читаем Онегина» https://godliteratury.ru/onegin. Она организована порталом Год литературы совместно с Государственным музеем А.С. Пушкина. Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина поддержала этот проект. Для участия в акции был направлен видеоролик, где почитатель творчества поэта, студент Дмитрий Акименко исполняет отрывок из романа «Евгений Онегин»: https://www.youtube.com/watch?v=i-lWELHxk-Q

10 февраля, в день памяти Александра Сергеевича Пушкина, в 13.00 «Российская газета» и Государственный музей А.С. Пушкина представят народную видеокнигу «Евгений Онегин». Госмузей А.С. Пушкина, портал Год Литературы РФ, «Российской газеты», сайты пушкинских музеев и ведущие телеканалы в этот день поддержат проект.

Около тысячи видеоучастников из 23 стран мира боролись за право читать «Онегина» вместе со знаменитыми людьми России. В итоге 218 человек прочитали великий  роман за пять часов.

В течение дня в ЦГБ им. А.С. Пушкина в зале электронных ресурсов на большом экране будут транслироваться видеоролики с исполнением бессмертных поэтических строк, сообщает пресс-служба ЦГБ им. А.С. Пушкина.

 

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Опубликовано 09 Фев 2017 в 12:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 17

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