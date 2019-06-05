В Орле в Детском парке начали демонтировать летнюю эстраду

На основании муниципального контракта, заключенного 3 июня 2019 года с ООО «Триумф», начались работы по частичному демонтажу летней эстрады в Детском парке. Проектом предполагается замена верхнего и нижнего ярусов сидячих мест, ремонт лестниц, создание смотровой площадки для маломобильных групп населения, которая будет располагаться на месте бывшей кинобудки, и замена систем ливневой канализации. На эти цели из средств федерального бюджета выделено 23,4 млн рублей.

В целом благоустройство Детского парка обойдется более чем в 230 млн рублей. Работы будут проводиться в два этапа до 2020 года.

В 2019 году планируется реализовать первый этап, который предусматривает мощение пешеходных дорожек, переустройство инженерных коммуникаций, установку малых архитектурных форм (скамеек, урн, фонарей, игрового оборудования). На площадке возле летней эстрады появится фудкорт. В перечень работ также входит ремонт фонтана «Кони». Подрядчик, который займется этими работами, станет известен в конце июня.

Всего 2019 году в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды» планируется благоустроить девять общественных территорий, три из которых — парк «Ботаника», бульвар Победы и сквер им. Л.Н. Гуртьева— выбраны жителями, информирует администрация г. Орла.