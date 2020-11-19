В Орле в Детском парке запущена система видеонаблюдения

В Орле в Детском парке установили 31 камеру видеонаблюдения. Пока устройства подключены только к центру безопасности Детского парка. В дальнейшем камеры подключат к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город», таким образом доступ к записям появится у сотрудников УМВД России по Орловской области.

Администрация города Орла напоминает: камеры показывают изображение в прямом эфире, а также имеют функцию длительного сохранения записи. Поэтому, даже если сотрудники Детского парка обнаружат следы вандализма не сразу, есть возможность повторно просмотреть запись и использовать её в качестве доказательства.