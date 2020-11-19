19 ноября 2020



В Орле в Детском парке запущена система видеонаблюдения

В Орле в Детском парке установили 31 камеру видеонаблюдения. Пока устройства подключены только к центру безопасности Детского парка. В дальнейшем камеры подключат к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город», таким образом доступ к записям появится у сотрудников УМВД России по Орловской области.

Администрация города Орла напоминает: камеры показывают изображение в прямом эфире, а также имеют функцию длительного сохранения записи. Поэтому, даже если сотрудники Детского парка обнаружат следы вандализма не сразу, есть возможность повторно просмотреть запись и использовать её в качестве доказательства.

 

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Опубликовано 19 Ноя 2020 в 15:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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