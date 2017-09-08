В Орле в детском реабилитационном центре откроют автогородок и автокласс
Объекты будут открыты в рамках реализации проекта «К движению без ограничений!» при помощи Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и компании KIA Motors Rus.
Реализация социального проекта направлена на адаптацию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями к городскому пространству.
Оборудование автогородка включает в себя светофоры и дорожные знаки, остановки общественного транспорта, посты ДПС и другие атрибуты дорожного движения.
В автоклассе имеются специальные парты с нанесенными знаками, электрофицированные стенды, проектор, макеты улиц, специальный компьютер, тренажеры, учебники и развивающие игры.
Торжественное открытие автогородка и автокласса состоится 29 сентября, сообщает официальный портал Орловской области.