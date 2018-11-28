28 ноября 2018



В Орле в ДТП с начала года пострадали 37 детей

По информации пресс-службы УМВД по Орловской области, с участием несовершеннолетних  за 10 месяцев 2018 года на территории города Орла  произошло  35 ДТП.  В результате автоаварий 37 детей получили ранения, из них 17 были пассажирами.

26 – 27 ноября сотрудники ОГИБДД УМВД России по г. Орлу провели рейд на территории Орла с целью выявления водителей, перевозящих детей с нарушением требований Правил дорожного движения.

Помимо выявления нарушителей, сотрудники полиции напоминали автовладельцам правила применения детских удерживающих устройств. В ходе мероприятия сотрудники полиции  проверяли не только наличие автокресел, но и их правильную установку.

За время проведения рейдов инспекторы остановили около 30 автомобилей, как выяснилось, правилами перевозки детей пренебрегали единицы. Это говорит об ответственности большинства водителей.

 

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Опубликовано 28 Ноя 2018 в 15:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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