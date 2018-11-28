В Орле в ДТП с начала года пострадали 37 детей

По информации пресс-службы УМВД по Орловской области, с участием несовершеннолетних за 10 месяцев 2018 года на территории города Орла произошло 35 ДТП. В результате автоаварий 37 детей получили ранения, из них 17 были пассажирами.

26 – 27 ноября сотрудники ОГИБДД УМВД России по г. Орлу провели рейд на территории Орла с целью выявления водителей, перевозящих детей с нарушением требований Правил дорожного движения.

Помимо выявления нарушителей, сотрудники полиции напоминали автовладельцам правила применения детских удерживающих устройств. В ходе мероприятия сотрудники полиции проверяли не только наличие автокресел, но и их правильную установку.

За время проведения рейдов инспекторы остановили около 30 автомобилей, как выяснилось, правилами перевозки детей пренебрегали единицы. Это говорит об ответственности большинства водителей.