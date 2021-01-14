14 января 2021



В Орле в двух микрорайонах появятся новые катки

Администрация г. Орла сообщает, что в ближайшие дни катки под открытым небом появятся в Зареченском и Болховском  микрорайонах.

По словам специалистов УК «Орёлжилэксплуатация», которая заливает катки, при подходящих погодных условиях на подготовку поверхностей потребуется несколько дней, и уже в ближайшее время жители Орла смогут оценить новый вид развлечения.

-Наша задача — организовать для жителей домов, находящихся в нашей ответственности, возможность весело и с пользой проводить время на свежем воздухе, не выезжая за пределы своего микрорайона. Это наш подарок орловцам, поэтому в многоквартирных домах, откуда берётся вода для залитая катка, производился замер до и после начала работ. Таким образом, затраты на организацию зимнего развлечения не лягут на плечи жителей, — прокомментировали в «Орёлжилэксплуатации».

 

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Опубликовано 14 Янв 2021 в 17:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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