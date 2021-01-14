В Орле в двух микрорайонах появятся новые катки

Администрация г. Орла сообщает, что в ближайшие дни катки под открытым небом появятся в Зареченском и Болховском микрорайонах.

По словам специалистов УК «Орёлжилэксплуатация», которая заливает катки, при подходящих погодных условиях на подготовку поверхностей потребуется несколько дней, и уже в ближайшее время жители Орла смогут оценить новый вид развлечения.

-Наша задача — организовать для жителей домов, находящихся в нашей ответственности, возможность весело и с пользой проводить время на свежем воздухе, не выезжая за пределы своего микрорайона. Это наш подарок орловцам, поэтому в многоквартирных домах, откуда берётся вода для залитая катка, производился замер до и после начала работ. Таким образом, затраты на организацию зимнего развлечения не лягут на плечи жителей, — прокомментировали в «Орёлжилэксплуатации».