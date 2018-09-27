27 сентября 2018



В Орле в ходе пьяной ссоры совершено убийство

Следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по факту убийства жителя города Орла, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Убийство произошло в Северном районе г. Орла.

По данным следствия, 37-летний местный житель, находясь в квартире своих знакомых после совместного употребления спиртных напитков умышленно нанес сожителю хозяйки квартиры удар ножом в область шеи.

Потерпевший скончался на месте происшествия. Под тяжестью улик он полностью сознался в содеянном.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, информирует пресс-служба регионального СУ СК.

 

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Опубликовано 27 Сен 2018 в 12:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 27

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