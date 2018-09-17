В Орле в «Кроссе Нации – 2018» приняли участие 2,5 тысячи человек

15 сентября областной центр присоединился к Всероссийской спортивной акции «Кросс Нации».

Участие в соревнованиях приняли 2,5 тысячи человек, профессионалы легкоатлеты и любители бега. Глава администрации Орла Александр Муромский принял участие в забеге на 2 км.

Забеги проходили в разных возрастных категориях: самому старшему участнику — 79 лет, а самому младшему – 5 лет.

Победители и призеры в каждой возрастной категории были награждены дипломами и медалями Министерства спорта России, сообщает пресс-служба администрации Орла.