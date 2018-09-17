17 сентября 2018



В Орле в «Кроссе Нации – 2018» приняли участие 2,5 тысячи человек

15 сентября областной центр присоединился к Всероссийской спортивной акции «Кросс Нации».
Участие в соревнованиях приняли 2,5 тысячи человек, профессионалы легкоатлеты и любители бега. Глава администрации Орла Александр Муромский принял участие в забеге на 2 км.
Забеги проходили в разных возрастных категориях: самому старшему участнику — 79 лет, а самому младшему – 5 лет.
Победители и призеры в каждой возрастной категории были награждены дипломами и медалями Министерства спорта России, сообщает пресс-служба администрации Орла.

 

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Опубликовано 17 Сен 2018 в 11:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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