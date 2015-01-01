В Орле в микрорайне Новая Ботаника установили два светофора

Вчера, 19 декабря в районе школы № 52 и детского сада № 92, расположенных в Новой Ботанике, установили новенькие светофоры. Также оборудовали пешеходные дорожки, пешеходные ограждения и соответствующие дорожные знаки.

Все работы были проведены в соответствии с ГОСТом и с учетом замечаний ГИБДД, сообщает пресс-служба администрации г. Орла. На эти цели из городского бюджета было выделено порядка 1 млн рублей.

Еще четыре светофора планируется установить возле школ и детских садов в начале нового года.

Кроме этого, в 2017 году предполагается заменить 13 старых светофоров. Такое решение было принято по итогам обследования улично-дорожной сети Орла. На их замену потребуется более 10 млн рублей.