В Орле в микрорайоне Зареченский появился новый светофорный объект

Новый светофорный объект установлен на пересечении улиц Мостовая и Алроса. Его монтаж в рамках муниципального контракта, заключенного с МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла», произвели специалисты подрядной организации «Дорзнаксервис».

24 декабря светофорный объект ввели в эксплуатацию. На участке также установлены дорожные знаки, в ближайшие дни перекресток дооборудуют пешеходными ограждениями. Стоимость объекта составила около 970 тыс рублей.

Пока объект работает в тестовом режиме. Сегодня на 8 секунд был увеличен интервал для выезда на улицу Мостовая с улицы Алроса. Сейчас зеленый свет горит 24 секунды.

Также для выезда из микрорайона жители могут пользоваться светофорным объектом, установленным в ноябре на пересечении Карачевского шоссе и улицы Емлютина.

До конца года возле образовательных учреждений заработают еще 11 светофорных объектов.

Работы выполняются в рамках ведомственной целевой программы «Содействие обеспечению безопасности дорожного движения в городе Орле на 2016-2018 годы», информирует пресс-служба администрации Орла.