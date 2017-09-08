В Орле в микрорайоне Зареченский появился новый светофорный объект

Новый светофорный объект установлен на пересечении улиц Мостовая и Алроса. Его монтаж в рамках муниципального контракта, заключенного с МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла», произвели специалисты подрядной организации «Дорзнаксервис».

24 декабря светофорный объект ввели в эксплуатацию. На участке также установлены дорожные знаки, в ближайшие дни перекресток дооборудуют пешеходными ограждениями. Стоимость объекта составила около 970 тыс рублей.

Пока объект работает в тестовом режиме. Сегодня на 8 секунд был увеличен интервал для выезда на улицу Мостовая с улицы Алроса. Сейчас зеленый свет горит 24 секунды.

Также для выезда из микрорайона жители могут пользоваться светофорным объектом, установленным в ноябре на пересечении Карачевского шоссе и улицы Емлютина.

До конца года возле образовательных учреждений заработают еще 11 светофорных объектов.

Работы выполняются в рамках ведомственной целевой программы «Содействие обеспечению безопасности дорожного движения в городе Орле на 2016-2018 годы», информирует пресс-служба администрации Орла.

 

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Опубликовано 25 Дек 2017 в 15:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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