В Орле в минувшую пятницу спасли трёх утопающих

Благодаря быстрым и слаженным действиям орловского спасателя-моториста, в г. Орле были спасены ребенок и две женщины.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области, 25 июня в 17:40 дежурный спасатель-моторист Центральной спасательной станции Валентин Щербина при проведении патрулирования в районе центрального пляжа г. Орла увидел тонущего ребенка.

Спасатель незамедлительно направил мотолодку к тонущей девочке, находившейся в 10-15 метрах от берега, и обнаружил, что рядом с ней находятся две женщины, которые поддались панике и также начинают уходить под воду.

— Подойдя ближе, я увидел, что девочка тонула и уже начинала хвататься за женщину, которая была рядом, все были в панике, — рассказал Валентин Валентинович. — Удачным броском мною был подан спасательный круг и дополнительно конец Александрова, девочка сразу зацепилась за круг, и затем ухватились женщины.

Спасатель «подтянул» к лодке спасенных, это была девочка 2008 г.р., женщина ( 1994 г.р.) и женщина (1962 г.р.) и доставил их на берег. От медицинской помощи они отказались.