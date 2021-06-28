28 июня 2021



В Орле в минувшую пятницу спасли трёх утопающих

Благодаря быстрым и слаженным действиям орловского спасателя-моториста, в г. Орле были спасены ребенок и две женщины.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области, 25 июня в 17:40 дежурный спасатель-моторист Центральной спасательной станции Валентин Щербина при проведении патрулирования в районе центрального пляжа г. Орла увидел тонущего ребенка.

Спасатель незамедлительно направил мотолодку к тонущей девочке, находившейся в 10-15 метрах от берега, и обнаружил, что рядом с ней находятся две женщины, которые поддались панике и также начинают уходить под воду.

— Подойдя ближе, я увидел, что девочка тонула и уже начинала хвататься за женщину, которая была рядом, все были в панике, — рассказал Валентин Валентинович. — Удачным броском мною был подан спасательный круг и дополнительно конец Александрова, девочка сразу зацепилась за круг, и затем ухватились женщины.

Спасатель «подтянул» к лодке спасенных, это была девочка 2008 г.р., женщина ( 1994 г.р.) и женщина (1962 г.р.) и доставил их на берег. От медицинской помощи они отказались.

 

 

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Опубликовано 28 Июн 2021 в 13:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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