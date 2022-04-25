25 апреля 2022



В Орле в многоквартирном доме в пожаре погибли два человека

В Орловской области проводится доследственная проверка по факту гибели двух жителей города Орла при пожаре.

Как сообщает СУ СК по Орловской области, 24 апреля в городе Орле произошло возгорание в одной из квартир многоквартирного жилого дома на улице 5 Августа, в которой проживали 73-летний мужчина со своей 76-летней супругой. В результате пожара квартира частично выгорела изнутри, после локализации возгорания были обнаружены тела проживавших там людей.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области организовано проведение доследственной проверки.

 

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Опубликовано 25 Апр 2022 в 16:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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