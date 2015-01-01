В Орле в новогоднюю ночь ожидаются мокрый снег и гололед

Как сообщает ГУ МЧС по Орловской области со ссылкой на предварительные прогнозы Гидрометцентра России, с 29 декабря 2016 года до 02 января 2017 года на территории Орловской области будет наблюдаться следующие метеорологические явления: снег, мокрый снег, дождь, гололед, на дорогах гололедица, налипание мокрого снега, порывы ветра до 15 м/с, температурный режим будет колебаться с отрицательных значений до положительных.

В связи с этим увеличивается риск возникновения ДТП, повышается вероятность нарушений в работе энергетических систем, повреждений линий связи и электропередач.

При резком ухудшении метеорологической обстановки водителям необходимо ограничить движение на личном транспорте, пешеходам следует быть внимательнее на тротуарах и пешеходных дорожках.