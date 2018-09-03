3 сентября 2018



В Орле в обращение вышел почтовый штемпель с изображением автографа Тургенева

Сегодня в Орле введен в обращение почтовый штемпель с переводной датой, посвященный 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева, которое отмечается 9 ноября.

Штемпель был представлен культурной общественности в рамках традиционной Тургеневской осени – цикла мероприятий в честь знаменитого писателя, которые начинаются в день его памяти 3 сентября.

В музее им. Тургенева состоялось спецгащение филателистической продукции новым штемпелем, на котором изображены открытая книга, гусиное перо и автограф писателя. Любители творчества знаменитого земляка, коллекционеры и филателисты с удовольствием воспользовались возможностью поставить оттиск штемпеля на почтовые карточки и тематические конверты, изданные в разное время и посвященные И.С. Тургеневу.

Штемпель будет действовать до конца года в центральном почтовом отделении г. Орла по адресу: ул. Ленина, 43. В эти дни любой желающий может поставить на свою корреспонденцию вместо обычного календарного оттиск специального художественного штемпеля, сообщает пресс-служба регионального филиала Почты России.

 

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Опубликовано 03 Сен 2018 в 16:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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