В Орле в отношении бывшего директора Спецавтобазы возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По данным следствия, с февраля по май 2017 года обвиняемый, заведомо зная о приостановлении расходных операций по расчетным счетам предприятия в связи с образовавшейся задолженностью по налогам в сумме более 2 миллионов рублей, сокрыл денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, путем осуществления расчетов с контрагентами с использованием счетов третьих лиц на общую сумму более 4 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК по Орловской области.