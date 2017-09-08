В Орле в отношении бывшего директора Спецавтобазы возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По данным следствия, с февраля по май 2017 года обвиняемый, заведомо зная о приостановлении расходных операций по расчетным счетам предприятия в связи с образовавшейся задолженностью по налогам в сумме более 2 миллионов рублей, сокрыл денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, путем осуществления расчетов с контрагентами с использованием счетов третьих лиц на общую сумму более 4 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 30 Окт 2017 в 17:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 54

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