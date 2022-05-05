В Орле в парке Победы пройдет фестиваль солдатской кухни (6+)

С 7 по 9 мая в парке Победы будет проходить первый фестиваль солдатской кухни.

Как сообщает администрация г. Орла, в каждый из трех дней фестиваля с 10.00 до 20.00 будет организована торговля, с 12.00 до 15.00 – интерактив, с 15.00 до 20.00 – дегустация.

Для гостей фестиваля будут работать рестораны и индивидуальные предприниматели.

В первый день фестиваля с 12.00 до 15.00 гостей будут угощать учащиеся учебных заведений:

Орловский техникум технологии и предпринимательства им. В.А. Русанова — рисовой кашей с мясом,

Орловский техникум сферы услуг — мясной пшенной кашей,

Орловский реставрационно-строительный техникум — гречневой кашей с мясом,

Орловский технологический техникум №7 — мясной перловой кашей,

Орловский техникум агротехнологий и транспорта – кашей из квашеной капусты с мясом.

В исполнении учащихся прозвучат военные песни под гитару.

Во второй и третий дни фестиваля с 12.00 до 15.00 будет работать полевая кухня Академии ФСО России и войсковой части 03013.

С 15.00 до 20.00 продолжатся продажа продукции в восьми торговых точках от ресторанов, ИП и дегустация. Горожанам подадут бутерброды с салом, кабачковой икрой и грудинкой, селёдкой, свеклой и зеленью, канапе, малосольные огурчики, макароны по-флотски, картофель с тушёнкой, гречку с мясом, перловку с тушёнкой и овощами, пшёнку с курицей, компоты, морсы и чаи.

В течение всех дней фестиваля предусмотрена развлекательная программа.