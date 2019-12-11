11 декабря 2019



В Орле в период новогодних и рождественских праздников усилят меры пожарной безопасности

В период новогодних и рождественских праздников в Орле будут усилены меры пожарной безопасности, информирует администрация города Орла.

Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям и учреждениям, организующим праздничные мероприятия, рекомендовано проверить пожаробезопасность помещений, электросети и готовность первичных средств пожаротушения.

Им также предстоит уточнить план эвакуации и, в случае необходимости, освободить пути выхода из помещений с массовым скоплением людей.

Для пожарной техники обеспечат беспрепятственный проезд к объектам проведения праздничных мероприятий и источникам противопожарного водоснабжения.

За пожарной безопасностью будут следить объектовые пожарные дружины и ответственные лица. Со всеми сотрудниками будет проведен инструктаж.

Управляющим компаниям и собственникам многоквартирных домов рекомендуется проверить подвалы, чердаки и технические этажи на предмет размещения в них производств и складов, не имеющих отношения к эксплуатации жилых помещений.

ГУ МЧС России по Орловской области совместно с ОВД усилят контроль за реализацией пиротехнических изделий в торговых организациях.

Жителей убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности при обращении с пиротехническими средствами.

 

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Опубликовано 11 Дек 2019 в 15:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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