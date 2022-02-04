4 февраля 2022



В Орле в подъезде многоэтажки нашли гранату

Сотрудники ОМОН получили сообщение об обнаружении в подъезде многоквартирного дома по улице Комсомольской предмета, конструктивно схожего с боеприпасом. По указанному адресу прибыли инженерно-техническая группа спецподразделения Росгвардии с кинологом и служебной собакой, а также экипаж вневедомственной охраны, чтобы исключить доступ граждан к месту обнаружения подозрительного предмета.

Сотрудники ОМОН обследовали опасную находку и установили, что у входной двери одной из квартир лежала предназначенная для игры в страйкбол граната, конструктивно схожа с боевой Ф-1. Материалы осмотра силовики передали в региональное УМВД, — рассказали в пресс-службе Росгвардии.

 

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Опубликовано 04 Фев 2022 в 19:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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