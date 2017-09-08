В Орле в понедельник 18 декабря решат судьбу Центра детского творчества на Выгонке

В Орле в действующем центре детского творчества на Тульской, 63 пройдут публичные слушания, на которых решится судьба этого здания. Слушания состоятся в кабинете №3 центра в понедельник 18 декабря в 18-00 часов. Соответствующее объявление опубликовано на официальном сайте городской администрации.  Здание площадью 2,6 тысячи кв.м. хочет получить себе орловская митрополия для строительства православного центра. Именно она упоминается в официальных документах о публичных слушаниях. К зданию прилагается еще и земельный участок площадью 6,6 тысячи кв.м., а также локальная котельная.

Напомним, наше издание  неоднократно писало о сложившейся ситуации. Часть здания на улице Тульской признано аварийным и законсервировано. В оставшейся части работает детский дом творчества №5. Никакой опасности для жизни и здоровья учащихся нет — это официально подтвердила недавно проведенная экспертиза. Между тем, поблизости на Выгонке нет никаких других домов творчества или секций, где могли бы получать дополнительное образование орловские дети вне зависимости от их вероисповедания.

Устроители православного центра ни на встрече с жителями, ни на депутатских слушаниях не дали ответ на ряд вопросов. В частности: куда переведут детей на время строительства центра? Есть ли гарантии, что все воспитанники центра смогут попасть во вновь открытый корпус? Какова судьба педагогов, которые сейчас работают в центре творчества? Напомним, ранее после родительского собрания родители организовали сбор подписей за сохранение центра творчества. В противовес этой инициативе, создатели православного центра запустили свой сбор подписей за выселение детей.

 

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Опубликовано 08 Дек 2017 в 16:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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