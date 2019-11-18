18 ноября 2019



В Орле в память о жертвах ДТП провели профилактическую акцию (6+)

Сотрудники полиции, представители общественности, курсанты и школьники напомнили жителям о необходимости соблюдения ПДД.

Сотрудники Отдела ГИБДД УМВД России по г. Орлу, слушатели ОрЮИ МВД России им. В.В. Лукьянова совместно с Юными инспекторами движения школы №51 и детского сада №85 г. Орла провели акцию,  посвященную Дню памяти жертв ДТП. К ней также присоединились активисты общероссийского народного фронта.

Сотрудники полиции и участники акции вышли на улицу. Возле одной из остановок общественного транспорта  дети, используя громкоговоритель, в стихотворной форме обращались к гражданам с призывом ответственно и внимательно относиться к соблюдению ПДД.

В память о погибших в ДТП участники акции выпустили в небо белые воздушные шары. Также дети раздали  пешеходам и водителям трогательные сувениры в виде журавлей и ангелочков, сделанных своими руками.

В Орле с начала года произошло 2416 ДТП, в  которых 13 человек погибли и 308 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

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Опубликовано 18 Ноя 2019 в 14:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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