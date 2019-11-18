В Орле в память о жертвах ДТП провели профилактическую акцию (6+)

Сотрудники полиции, представители общественности, курсанты и школьники напомнили жителям о необходимости соблюдения ПДД.

Сотрудники Отдела ГИБДД УМВД России по г. Орлу, слушатели ОрЮИ МВД России им. В.В. Лукьянова совместно с Юными инспекторами движения школы №51 и детского сада №85 г. Орла провели акцию, посвященную Дню памяти жертв ДТП. К ней также присоединились активисты общероссийского народного фронта.

Сотрудники полиции и участники акции вышли на улицу. Возле одной из остановок общественного транспорта дети, используя громкоговоритель, в стихотворной форме обращались к гражданам с призывом ответственно и внимательно относиться к соблюдению ПДД.

В память о погибших в ДТП участники акции выпустили в небо белые воздушные шары. Также дети раздали пешеходам и водителям трогательные сувениры в виде журавлей и ангелочков, сделанных своими руками.

В Орле с начала года произошло 2416 ДТП, в которых 13 человек погибли и 308 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.