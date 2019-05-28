В Орле в седьмой раз пройдет «Велодень» (16+)

Массовый заезд любителей двухколесного транспорта состоится уже в это воскресенье, 2 июня. Начало мероприятия в 11.00 на площади Ленина. Главное событие «Велодня» — это пробег по улицам города, но до него на площади Ленина будут организованы конкурсы и фотозоны, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

На площадках «Велобиатлон» и «Трасса» участникам предложат преодолеть полосу препятствий, на этапе «Трекстенд» посоревнуются те, кто умеют держать баланс. Испытание «Велосилач» определит, кто из орловцев дольше продержит над собой на вытянутых руках велосипед, а площадка «Безумный велосипед» создана специально для искусных велолюбителей, которые могут ездить даже с вывернутым рулем.

По многочисленным просьбам жителей в 2019 году организаторы «Велодня» вернули конкурс костюмов, поэтому креатив в одежде приветствуется.

До 12.30 на площади Ленина будет идти регистрация участников «Велодня», раздача памятных сувениров. Затем — традиционная коллективная фотография, а в 13.00 старт заезда. Колонна велосипедистов проследует по улицам Максима Горького, 60-летия Октября, Герцена, Московской, Гостиной, Карачевской, 1-й Посадской, Брестской, Максима Горького и вернется на площадь Ленина, где в 14.30 состоится награждение победителей конкурсов.

В связи с проведением «Велодня-2019» 2 июня с 13.00 до 14.00 будет закрыто движение по маршруту движения колонны велосипедистов: площадь Ленина, ул. Максима Горького, ул. 60-летия Октября, ул. Герцена, ул. Московская, ул. Гостиная, ул. Карачевская, ул. 1-я Посадская, ул. Брестская, ул. Максима Горького, площадь Ленина. Кроме того, с 00.00 до 16.00 запрещена стоянка транспортных средств на площадке между домом №28 по ул. Максима Горького до площади Ленина, ул. Максима Горького (от ул. Брестская до ул. 60-летия Октября), ул. 60-летия Октября (от ул. Максима Горького до Герценского моста), ул. Герцена, ул. Московской (от ул. Герцена до Красного моста), ул. Гостиной, ул. Карачевской (от ул. Гостиной до ул. 1-й Посадской), ул. 1-й Посадской (от ул. Карачевской до Тургеневского моста), ул. Брестской (от Тургеневского моста до ул. Максима Горького), на площадке от гостиницы «Салют» до площади Ленина.