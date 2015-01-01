В Орле в шествии «Бессмертного полка» приняли участие около 17 тысяч человек

Шествие Бессмертного полка началось 9 мая в 12.30 с площади Ленина. Участники с портретами родственников-фронтовиков прошли по улицам Максима Горького, Брестская, Тургеневскому мосту, первой Посадской, Карачевской, Гостиной, Красному мосту до сквера Танкистов.

В сквере Танкистов была организована выставка оружия времен Великой Отечественной войны. На полевой кухне всех желающих угощали солдатской кашей.

Патриотическая акция «Бессмертный полк» прошла во всех районах области, сообщает информационный портал Орловской области.