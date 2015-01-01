В Орле в Силикатном пруду утонул пенсионер

Сообщение о происшествии на воде диспетчеру «Системы-112» поступило вчера в 08.04 от очевидца. Как рассказал очевидец, на поверхности воды в 20 метрах от берега находилось тело человека, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

К месту происшествия были направлены силы и средства Главного управления МЧС России по Орловской области и подведомственных учреждений.

В 08.54 сотрудниками поисково-маневренной группы областной поисково-спасательной службы из воды было извлечено тело мужчины 1953 года рождения.

Тело погибшего передали сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, купание в Силикатном пруду официально запрещено, водоем не оборудован для отдыха. Для организованного отдыха граждан на водных объектах области открыто 40 пляжей, в городе Орле — два пляжа, на озере Светлая жизнь и в районе городского парка.