В Орле в сквере Героев-десантников установят антивандальные скамьи и урны

МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» закупило 14 скамеек и урн из полимерпесчаной смеси. При наступлении благоприятных погодных условий они заменят изношенные малые архитектурные формы в сквере Героев-десантников в 909-м квартале.

Вес одной скамейки — более 150 кг, урны – более 60 кг. При этом каждая рейка скамейки выдерживает более 80 кг, а вся конструкция – более 300 кг полезной нагрузки.

«Надеюсь, что жители Заводского района оценят новые малые архитектурные формы. А вандалы не станут подвергать их испытаниям. Мы должны бережно относиться к облику родного города», — отметил начальник МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» Юрий Писарев.