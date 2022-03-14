14 марта 2022



В Орле в сквере Героев-десантников установят антивандальные скамьи и урны

МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» закупило 14 скамеек и урн из полимерпесчаной смеси. При наступлении благоприятных погодных условий они заменят изношенные малые архитектурные формы в сквере Героев-десантников в 909-м квартале.

Вес одной скамейки — более 150 кг, урны – более 60 кг. При этом каждая рейка скамейки выдерживает более 80 кг, а вся конструкция – более 300 кг полезной нагрузки.

«Надеюсь, что жители Заводского района оценят новые малые архитектурные формы. А вандалы не станут подвергать их испытаниям. Мы должны бережно относиться к облику родного города», — отметил начальник МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» Юрий Писарев.

 

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Опубликовано 14 Мар 2022 в 13:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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