В Орле в сороковой раз продезинфицировали железнодорожный вокзал

Сегодня железнодорожники совместно со специалистами ГУ МЧС России по Орловской области провели полную дезинфекцию железнодорожного вокзала Орла. С начала пандемии обработку провели в сороковой раз.

В ходе работ специальным дезинфицирующим средством было обработано более 4 тыс. кв. метров помещений вокзала — зала ожидания и кассового зала, входных групп, лестничных маршей, а также платформ и прилегающей к зданию территории.

Обработка помещений вокзала с использованием рекомендованных Роспотребнадзором моющих и дезинфицирующих средств проводится ежедневно.