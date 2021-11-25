25 ноября 2021



В Орле в сороковой раз продезинфицировали железнодорожный вокзал

Сегодня железнодорожники совместно со специалистами  ГУ МЧС России по Орловской области провели полную дезинфекцию железнодорожного вокзала Орла. С начала пандемии обработку провели в сороковой раз.

В ходе работ специальным дезинфицирующим средством было обработано более 4 тыс. кв. метров помещений вокзала — зала ожидания и кассового зала, входных групп,  лестничных маршей, а также платформ и прилегающей к зданию территории.

Обработка помещений вокзала с использованием рекомендованных Роспотребнадзором моющих и дезинфицирующих средств проводится ежедневно.

 

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Опубликовано 25 Ноя 2021 в 14:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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