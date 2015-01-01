В Орле в список уборки включили улицы в новом микрорайоне

В Орле только после вмешательства профильного комитета Горсовета началась уборка улиц на Бульваре молодежи в микрорайоне «Зареченский». Об этом в ходе обсуждения качества уборки города от снега на январской сессии рассказал депутат Владимир Строев.

Глава администрации города Андрей Усиков пояснил, что несколько дорог в новых микрорайонах Орла не были включены в список улиц 1-й и 2-й очереди уборки, так как на момент подписания договора дома на этих улицах еще не были введены в эксплуатацию. Сейчас эта ошибка исправлена — к договору подписано дополнительное соглашение, в которое и вошли «забытые» улицы.