В Орле в список уборки включили улицы в новом микрорайоне

В Орле только после вмешательства профильного комитета Горсовета началась уборка улиц на Бульваре молодежи в микрорайоне «Зареченский». Об этом в ходе обсуждения качества уборки города от снега на январской сессии рассказал депутат Владимир Строев.

Глава администрации города Андрей Усиков пояснил, что несколько дорог в новых микрорайонах Орла не были включены в список улиц 1-й и 2-й очереди уборки, так как на момент подписания договора дома на этих улицах еще не были введены в эксплуатацию. Сейчас эта ошибка исправлена — к договору подписано дополнительное соглашение, в которое и вошли «забытые» улицы.

 

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Опубликовано 27 Янв 2017 в 11:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 31

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