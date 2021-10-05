5 октября 2021



В Орле в среду пройдёт проверка средств оповещения

Завтра, 6 октября 2021 года, в рамках штабной тренировки по гражданской обороне в Орловской области пройдёт комплексная проверка технического состояния региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и комплексной системы экстренного оповещения населения. Электросирены и выносные акустические устройства могут звучать в Орле с 10.30 до 12.00.

Пресс-служба городской администрации обратилась к орловцам с просьбой при звучании сирены и других акустических устройств сохранять спокойствие.

 

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Опубликовано 05 Окт 2021 в 15:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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