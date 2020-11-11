В Орле в супермаркете задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске
Как сообщает пресс-служба Росгвардии, в гипермаркете, расположенном на Московском шоссе в Северном районе города Орла задержали гражданина, который не расплатился за товары.
Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что посетитель спрятал в карманах верхней одежды и сумке ряд товаров, не оплатил их и направился к выходу. Силовики пресекли попытку хищения и задержали гражданина.
Росгвардейцам стало известно, что 24-летний уроженец Орловской области ранее неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности, а в настоящее время находится в федеральном розыске. Для дальнейшего разбирательства злоумышленника передали в отдел полиции.